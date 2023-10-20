Cumhuriyet’in 100. yılında gençler kampta buluştu

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:42

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:42

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllü gençleri ile Marmaris Asparan’da 100.Yıl Gençlik Kampı düzenledi. Kampa 18-30 yaş arası 36 SOGEM üyesi katıldı. 2 gün süren kampta gençler teknolojiden uzak, doğayla iç içe, eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir kamp deneyimi geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını farklı etkinliklerle kutlayan, 7 den 70’e vatandaşlar için eğitici, eğlenceli aktivitelerle bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 100.Yıl Gençlik Kampı ile de SOGEM üyesi gençleri Asparan’da buluşturdu. Asparan’da düzenlenen gençlerin önerisi ve görüşleriyle programlanan kamp çadır kurma eğitimiyle başlayıp, tanışma oyunları, yaratıcı drama atölyeleri, lider toplantısı, müzikli, eğlenceli ve ödüllü yarışma oyunları ile devam etti. Gönüllü Gençler sürpriz ödüllerle kürsüye çıkıp SOGEM ailesine teşekkürlerini dile getirdiler. Spor faaliyetleri voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, bocce etkinliklerinin de düzenlendiği kampta gençler sabah sporu, yoga ve doğa yürüyüşüyle çevreyi keşfetme imkanı da buldu. Kampta SOGEM Gönüllü gençleri karaoke yarışması, mısır keyfi eşliğinde açık hava sinevizyon gösterimi, kamp ateşi ve disko oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında kendilerine Cumhuriyet gibi bir idare, özgür ve güçlü bir ülke bıraktığı için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür eden gençler, kendilerine çok güvenen ve Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden Atatürk’ün yolundan hiç ayrılmayacaklarını, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadelelerinin devam edeceğini belirttiler.