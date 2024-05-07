Cumhuriyet'in 100. yılı...Yunus Nadi adına verilen ödüller, kültür yaşamında önemli bir yere sahip: Türkiye’nin Nobel’i
Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin anısına düzenlenmekte olan Yunus Nadi Ödülleri yarışması 1946 yılından bu yana Türkiye’nin kültür yaşamında önemini koruyor.
1946’da özgür konulu olarak başlatılan yarışma, kısa öykü, anı, şiir, karikatür, roman araştırma, kısa fıkra, çocuk romanı, köşe yazısı, toplumbilim, basın, fotoğraf, senaryo, bilimsel çalışma alanlarından yapıtları kabul ediyor ve değerlendiriyordu. Dönemin gündemindeki konularla da ilişkilendirilerek en yaşamsal sorunlara yanıt getirebilecek araştırmaların, ürünlerin verilmesine katkıda bulunmak da amaçlanıyordu. Yarışmanın Türk kültür ve araştırma yaşamında her zaman çok önemli, saygın bir yeri oldu.
YARIŞMANIN AMACI
Gazetenin konulara ve seçici
kurul üyelerine gösterdiği özen ve
birbirinden değerli, usta isimlerden
oluşan seçici kurullar tarafından
yapılan zorlu değerlendirme süreci,
yarışmaların ciddiyetini, önemini
artırırken Cumhuriyet ve Yunus
Nadi adı yarışmalara katılımın her
zaman yüksek olmasını beraberinde
getirdi.
Yunus Nadi Ödülleri Yarışması, bu
yıl 79. kez düzenleniyor.
Yarışmanın şartnamesini
duyururken vurguladığımız üzere
Yunus Nadi Ödülleri Yarışması,
gazetemizin kurucusu Yunus
Nadi’ye olan saygı ve sevgiden
kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet
gazetesinin değil, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda
da büyük emeği bulunan Yunus
Nadi’nin anısını her yıl tazelemek
bizim için bir görev. Cumhuriyet’in
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’mızla ve
Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı
ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi
var. Yunus Nadi, gazetemizin
temel taşlarını ve misyonunu
bu doğrultuda oluşturdu. Yunus
Nadi’nin ölüm yıldönümünü
geçmişe dönük bir acı olarak değil,
geleceğe yönelik bir kültür olayına
dönüştürmek amacıyla bu yarışma
düzenlendi.
Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye’de sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tek parti döneminde yalnızca CHP’nin düzenlediği bir şiir ödülü vardı. Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. İsveç’te Nobel, ABD’de Pulitzer, Sovyetler’de Lenin, Fransa’da Goncourt ödüllerinin sonuçları ülkemizde de ilgiyle izleniyordu. Türkiye’de de bu alanda öncülüğü Cumhuriyet gazetesi üstlendi. Bundan 79 yıl önce düzenlenen Yunus Nadi Armağan Yarışması’yla kültür ve sanat alanında bir yarışma heyecanı oluşturuldu. Daha sonraki yıllarda ülkemizde de kültür ve sanat alanında yarışma ve ödüllerin sayısı çoğaldı.
6 DALDA ÖDÜL
Yunus Nadi Ödülleri, 79 yıl
boyunca düzenlendi ve kültür sanat
alanında amaçlanan katkıları yaptı
ve etkilerini duyurdu. Daha önce
bir dalda yapılan ödüllendirmenin
kapsamı 1990 yılından itibaren
genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri
adıyla sürmeye başladı.
Cumhuriyet
gazetesi, çağdaş
uygarlığa giden
yolun, kültür,
sanat, fikir ve bilim
yolu olduğunu
kuruluşundan beri
savunan bir gazete.
Bu yoldaki çabaları
desteklemek ve
özendirme hedefi
ile Yunus Nadi
Ödülleri’nin işlevi
sürecek.
2024 Yunus Nadi
Ödülleri edebiyat
ana dalında öykü,
roman, şiir; görsel sanatlar dalında
karikatür, fotoğraf; bilimsel
Araştırma Dalı”nda sosyal bilimler
araştırması olarak sürüyor.
Alanında belli bir kaliteye
işaret eden ödülleri kazanan
yarışmacıların yapıtları Türk
kültür yaşamında önemli bir
ediniyor. Türkiye’nin en önemli
kültür insanları ve onların yapıtları
arasında Yunus Nadi Ödülleri
Yarışması’nın kazananlarının
yer aldığı gözlemleniyor. Yunus
Nadi Yarışması’nın bu anlamdaki
önemini kavramak için yıllara göre
seçilmiş konulara ve ödül almış
olanların isimlerine bir göz atmak
yeterli olabiliyor.
AVCIOĞLU, CUMALI, ÖZAKMAN GİBİ İSİMLER
Örneğin yarışmayı kazananlar
arasında; Fakir Baykurt, Kemal
Anadol, Sabahattin Selek, Kemal
Tahir, Doğan Avcıoğlu, Attila
İlhan, Ülkü Tamer, Ahmet Erhan,
Necati Cumalı, Turgut Özakman,
Mario Levi, Osman Şahin, Refik
Durbaş, Nazlı Eray, Erendiz Atasü,
Süreyya Berfe, Ayfer Tunç, Orhan
Doğu, Mustafa Bora, Gürbüz Doğan
Ekşioğlu, Ahmet Aykanat, Yeşim
Ustaoğlu gibi isimler yer alıyor.
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