Cumhuriyet'in 100. yılı...Yunus Nadi adına verilen ödüller, kültür yaşamında önemli bir yere sahip: Türkiye’nin Nobel’i

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

1946’da özgür konulu olarak başlatılan yarışma, kısa öykü, anı, şiir, karikatür, roman araştırma, kısa fıkra, çocuk romanı, köşe yazısı, toplumbilim, basın, fotoğraf, senaryo, bilimsel çalışma alanlarından yapıtları kabul ediyor ve değerlendiriyordu. Dönemin gündemindeki konularla da ilişkilendirilerek en yaşamsal sorunlara yanıt getirebilecek araştırmaların, ürünlerin verilmesine katkıda bulunmak da amaçlanıyordu. Yarışmanın Türk kültür ve araştırma yaşamında her zaman çok önemli, saygın bir yeri oldu.

YARIŞMANIN AMACI

Gazetenin konulara ve seçici kurul üyelerine gösterdiği özen ve birbirinden değerli, usta isimlerden oluşan seçici kurullar tarafından yapılan zorlu değerlendirme süreci, yarışmaların ciddiyetini, önemini artırırken Cumhuriyet ve Yunus Nadi adı yarışmalara katılımın her zaman yüksek olmasını beraberinde getirdi.



Yunus Nadi Ödülleri Yarışması, bu yıl 79. kez düzenleniyor. Yarışmanın şartnamesini duyururken vurguladığımız üzere Yunus Nadi Ödülleri Yarışması, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’ye olan saygı ve sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da büyük emeği bulunan Yunus Nadi’nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev. Cumhuriyet’in Ulusal Bağımsızlık Savaşı’mızla ve Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlarını ve misyonunu bu doğrultuda oluşturdu. Yunus Nadi’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla bu yarışma düzenlendi.



Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye’de sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tek parti döneminde yalnızca CHP’nin düzenlediği bir şiir ödülü vardı. Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. İsveç’te Nobel, ABD’de Pulitzer, Sovyetler’de Lenin, Fransa’da Goncourt ödüllerinin sonuçları ülkemizde de ilgiyle izleniyordu. Türkiye’de de bu alanda öncülüğü Cumhuriyet gazetesi üstlendi. Bundan 79 yıl önce düzenlenen Yunus Nadi Armağan Yarışması’yla kültür ve sanat alanında bir yarışma heyecanı oluşturuldu. Daha sonraki yıllarda ülkemizde de kültür ve sanat alanında yarışma ve ödüllerin sayısı çoğaldı.

6 DALDA ÖDÜL

Yunus Nadi Ödülleri, 79 yıl boyunca düzenlendi ve kültür sanat alanında amaçlanan katkıları yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan ödüllendirmenin kapsamı 1990 yılından itibaren genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye başladı.



Cumhuriyet gazetesi, çağdaş uygarlığa giden yolun, kültür, sanat, fikir ve bilim yolu olduğunu kuruluşundan beri savunan bir gazete. Bu yoldaki çabaları desteklemek ve özendirme hedefi ile Yunus Nadi Ödülleri’nin işlevi sürecek.



2024 Yunus Nadi Ödülleri edebiyat ana dalında öykü, roman, şiir; görsel sanatlar dalında karikatür, fotoğraf; bilimsel Araştırma Dalı”nda sosyal bilimler araştırması olarak sürüyor.



Alanında belli bir kaliteye işaret eden ödülleri kazanan yarışmacıların yapıtları Türk kültür yaşamında önemli bir ediniyor. Türkiye’nin en önemli kültür insanları ve onların yapıtları arasında Yunus Nadi Ödülleri Yarışması’nın kazananlarının yer aldığı gözlemleniyor. Yunus Nadi Yarışması’nın bu anlamdaki önemini kavramak için yıllara göre seçilmiş konulara ve ödül almış olanların isimlerine bir göz atmak yeterli olabiliyor.



AVCIOĞLU, CUMALI, ÖZAKMAN GİBİ İSİMLER

Örneğin yarışmayı kazananlar arasında; Fakir Baykurt, Kemal Anadol, Sabahattin Selek, Kemal Tahir, Doğan Avcıoğlu, Attila İlhan, Ülkü Tamer, Ahmet Erhan, Necati Cumalı, Turgut Özakman, Mario Levi, Osman Şahin, Refik Durbaş, Nazlı Eray, Erendiz Atasü, Süreyya Berfe, Ayfer Tunç, Orhan Doğu, Mustafa Bora, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Ahmet Aykanat, Yeşim Ustaoğlu gibi isimler yer alıyor.

