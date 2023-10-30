Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i, 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti. Bu sayı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:41
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Ankara'da 7'den 70'e binlerce kişi, 100'üncü yılda Anıtkabir'e akın etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Anıtkabir'i, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti. Bu sayı, rekor olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık açıklamasında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi. 

 


Anıtkabir Türkiye Cumhuriyeti rekor

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