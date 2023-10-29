Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Anıtkabir’de skandal görüntüler: 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyareti esnasında “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı.

ANKA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:29
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri ve devlet erkanı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bazı sivil kişiler tarafından, “Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı. 

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okurken de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı duyuldu. 


AKP Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan slogan Anıtkabir

İlgili Haberler

Erdoğan: 'Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar emin ve ehil ellerdedir'

Erdoğan: 'Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar emin ve ehil ellerdedir'
Son dakika... Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: 'Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin...'

Son dakika... Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: 'Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin...'
Yusuf Erdoğan galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı

Yusuf Erdoğan galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı

En Çok Okunan Haberler