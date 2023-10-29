Anıtkabir’de skandal görüntüler: 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyareti esnasında “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri ve devlet erkanı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bazı sivil kişiler tarafından, “Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı.
Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okurken de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı duyuldu.
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