Cumhuriyet’in 98'inci yılına Gaziemir'de 5 gün kutlama

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:16

Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Cumhuriyet Çocukları Park Şenlikleri düzenlenecek. Cumhuriyet isimli sinema filminin gösterimi yapılacak. Atatürk ve Cumhuriyet’e giden Süreç isimli söyleşi düzenlenecek. Metin Uca’nın moderatörlüğünde düzenlenecek “Cumhuriyet ve Kazanımları” söyleşisine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Gazeteci Merdan Yanardağ konuşmacı olarak katılacak.

29 Ekim günü yapılacak kutlamalar ise Gaziemir Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek Bisiklet Grupları Eşliğinde Gaziemir Korteji’yle başlayacak. Cumhuriyet Korteji ise saat 19.00’da Abdullah Arda Meydanı’ndan başlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından bayram coşkusu Manga konseriyle zirveye ulaşacak.

Gaziemirlilere Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılma çağrısı yapan Belediye Başkanı Halil Arda, “Cumhuriyet sevdalılarını, Cumhuriyet’in bekçilerini Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, en büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayalım” dedi. İZMİR / Cumhuriyet