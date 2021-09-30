Cumhuriyet'in haberi Sayıştay raporlarıyla doğrulandı, Koca istifaya çağrıldı

30 Eylül 2021 Perşembe, 16:18

Gazetemiz Cumhuriyet, koronavirüs tanısında kullanılan yerli PCR test kitinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) tarafından Mart 2020'de Sağlık Bakanlığı’na normal fiyatının yaklaşık 4-5 katı fazlasına satıldığını 19 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştu.

Söz konusu iddialar hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu firmadan bizim aldığımız rakam 32 lira. Bu firmaların sayısı 12’ye çıktı ve bizim 32 liraya aldığımız kiti, hepsini ihaleye soktuk fiyatı 9.8 TL’ye indirdik. 1.7 milyon kiti geriye dönük fatura keserek aldım. Kamu mantığında yeri yok, ben onu anlıyorum ama bunu yaptım diyorum” açıklamasında bulunmuştu.

BAKAN İTİRAF ETTİ, SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

CHP’li Emir, Bakan Koca’nın gerçekleri açıklamak zorunda kaldığını belirtirken bazı soruların da yanıtsız bırakıldığını dile getirdi.

Emir, Bakan Koca’nın sürekli olarak temmuz ayında Devlet Malzeme Ofisi’nin yaptığı ihale fiyatını söylediğini anımsatarak “Oysa, mart ayında USHAŞ, aynı test kitini bakanlığa 9.8 TL yerine çok daha pahalıya satmıştı. Bakan olayın üstünü kapatmaya çalışarak siyasi sorumluluktan kaçtı” dedi. Test kitinin çok daha pahalıya alındığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından Koca’nın geriye dönük fiyat farkı faturası kestirdiğini kaydeden Emir, “Kitin fiyatı 9.8 TL ise, USHAŞ neden bakanlığı kazıklamak yoluna gitti? Bakanın verdiği hesaba göre 1.7 milyon test kitinde yaklaşık 40 milyon TL’lik fazla ödeme çıkıyor. Bu işin peşine düşmesek üstüne yatacaklardı. USHAŞ, 32 TL’ye satışını yaptığı bu test kitini firmadan kaç TL’ye aldı, bu sorunun da yanıtlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

2 YIL SONRA SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIDI

Söz konusu tartışmaların ardından usulsüzlük, Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporu sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Murat Emir, "Sayıştay raporları bizi doğrulamaya devam ediyor. Covid-19 test kitini, yüksek fiyata alarak devleti zarara uğratan USHAŞ, tespitimiz sonrası fark faturası ile zararı tazmin etmişti. Tazmin edilmeyen 2 milyon TL civarı daha para var. Daha neyi bekliyorsun Fahrettin Koca?" diye sordu.