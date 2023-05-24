Cumhuriyet’in haberini paylaştı davalık oldu

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Operatör olmadığı iddiası ile kent girişlerinde bekletilen AFAD’ın kontrolündeki vinçler için yurttaşlardan para istenildiği iddia edildi. Vinç için para ödediğini belirten isimlerden biri de kızını Hatay’da kaybeden sanatçı Orhan Aydın oldu. Aydın, vinç operatörlerine 10 bin verdiğini söyleyerek “21. yüzyılın vicdansızlığı” yorumunu yapmıştı.





BERAAT KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet, 13 Mart tarihinde “Can pazarında vinç ticareti” başlığıyla vicdansızlığı manşete taşımıştı. Eski Kilis CHP İl Başkanı Hurşit Çetin de haberi sosyal medya hesaplarından “Bu kadar da olmaz. Binlerce insan enkaz altındayken AFAD’ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para istendi. Yurttaşlar her saat için 10 bin TL ödemek zorunda kaldı” paylaşımı yaptı. Kilis Cumhuriyet Savcılığı, “Halkı kin ve düşmanlığına tahrik” suçundan dava açtı. Önceki gün 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkan Çetin, gazetede çıkan bir haberi paylaştığını bunun halkı kin ve düşmanlığı taşıyacak bir konu olmadığını söyledi. Mahkeme, paylaşımda kasıt bulunmadığı ve suç oluşturmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

