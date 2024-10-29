Cumhuriyetin ilanını minikler duyurdu: Yazıyor, yazıyor...
Anaokulu öğrenciler Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılını özel hazırlanan gazeteleri dağıtarak yeniden hatırlattı. Dönem kıyafetleri giyerek Cumhuriyetin ilan edildiği haberini okula ziyarete gelen müdürlere ileten minikler, ilgi odağı oldu.
Düzce'de Cumhuriyetin ilanının 101. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencilere de coşkuya ortak olarak hazırladıkları özel gösteriyi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile sağlık ekiplerine sergilediler.
İl Müdürleri Yasin Yılmaz ve Emrullah Aydın'ı çiçeklerle karşılayan minikler daha sonra Cumhuriyetin ilk ilan edildiği dönem kıyafetleri ile gazete satan çocuk oldular. Minik öğrenciler daha sonra “Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" diye bağırarak Cumhuriyetin ilan edildiğini yazan özel tasarım gazeteleri misafirlerine verdiler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Çocuğun ölümüne neden oldu, intihar etti
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Yolcu treni beton pompasına çarptı!
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti