Cumhuriyetin ilanını minikler duyurdu: Yazıyor, yazıyor...

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:22

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:22

Düzce'de Cumhuriyetin ilanının 101. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencilere de coşkuya ortak olarak hazırladıkları özel gösteriyi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile sağlık ekiplerine sergilediler.

İl Müdürleri Yasin Yılmaz ve Emrullah Aydın'ı çiçeklerle karşılayan minikler daha sonra Cumhuriyetin ilk ilan edildiği dönem kıyafetleri ile gazete satan çocuk oldular. Minik öğrenciler daha sonra “Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" diye bağırarak Cumhuriyetin ilan edildiğini yazan özel tasarım gazeteleri misafirlerine verdiler.