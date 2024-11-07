Cumhuriyetin kazanımları ve Atatürk konuşuldu

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:20

Cumhuriyetimizin 101. yılı ve Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin Kazanımları ve Atatürk’ü Anlamak” başlıklı panel geniş katılımla yapıldı. ÇYDD İzmir Şubesi mezunlarından Tarih Danışmanı Efe Ömer Çulhacı’nın açılış konuşmasıyla başlayan panelde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu, Atatürk’ün dünya barışı ve insan haklarına katkılarını UNESCO'nun tanımlaması üzerinden anlattı. UNESCO’nun Atatürk’ü ‘uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan bir önder, insan haklarına saygılı ve insanlar arasında ayrım gözetmeyen bir lider’ olarak nitelendirdiğini aktaran Mehmetefendioğlu, "Atatürk yalnızca Türkiye için değil, dünya için de örnek bir liderdir. O liderin kurduğu Cumhuriyet’in 101. yılını kutluyoruz” diyerek Atatürk’ün dünya çapında bir lider olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye’nin Cumhuriyeti yüzüncü yılına getiren dünyadaki beş ülkeden biri olmasının önemini vurguladı. Mehmetefendioğlu, Cumhuriyet’in bir günde ilan edilmediğini, Atatürk’ün bu süreci 1915 yılından beri planladığını anlattı. Mehmetefendioğlu, “Bu temelde 1919’da başlayan bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırıldı” diyerek Atatürk'ün uzun soluklu bir planın sonucu olarak Cumhuriyet'i kurduğunu ifade etti.

DEMOKRASİ VE HALK EGEMENLİĞİ VURGUSU

Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı da Atatürk’ün demokrasi ve halk egemenliğini esas alarak Cumhuriyet’i kurmasının önemine değindi. “tatürk, tek adamlık ya da padişahlık yerine halk egemenliğini ve demokrasiyi seçti. O’nun her adımı akıl ve mantık süzgecinden geçmiştir” diyen Elmacı, Atatürk’ün kararlılığını ve çağdaş vizyonunu vurguladı. Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir çağdaşlaşma projesi olduğunu belirten Doç. Dr. Elmacı, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarının halk için bir coşku kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk'ün milli bayramların halkın ortak değerlerini pekiştirmek amacıyla yasayla kutlanmasını sağladığını ifade eden Elmacı, 1933’te başlayan bu kutlamaların yasayla zorunlu hale getirildiğini ve halkla devletin bütünleşmesine önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

GELLNER’İN “GELİN-DAMAT” METAFORU

Efe Ömer Çulhacı, ünlü sosyolog Ernest Gellner’in ulus devletlerin oluşumuna dair “gelin-damat” metaforuna değindi. Bu metaforda “damat” devleti, “gelin” ise halkın kültürünü temsil ettiğini aktaran Çulhacı, bazı toplumlarda yalnızca halk bilinci (gelin) varken, bazı toplumlarda sadece devletin (damat) var olduğunu söyledi. Çulhacı, Atatürk’ün Milli Mücadele ile hem halkın ulusal bilincini hem de çağdaş devleti bir araya getirdiğini, böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin tam anlamıyla bir ulus-devlet olarak doğduğunu vurguladı.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMA SORUMLULUĞU

Panelin sonunda, katılımcılar Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma ve Atatürk devrimlerine sahip çıkma konusunda kararlılıklarını dile getirdiler. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in, Çağdaş Türkiye’nin teminatı olduğu vurgulandı. Her bireyin bu değerleri yaşatma sorumluluğunun altı çizilerek, katılımcılara konfor alanlarından çıkarak Cumhuriyet değerlerini koruma ve ileriye taşıma çağrısı yapıldı. Panelin kapanışında, ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk, konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim ederek etkinliğe katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.