Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kadın öğretmenlerden Tangil, yaşamını yitirdi: Unutulmayacak bir cumhuriyet kadını

Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk öğretmenlerden, cumhuriyetle yaşıt Mebrure İnal Tangil, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatı boyunca sayısız öğrenciyi yetiştiren Tangil, 11 Kasım 2018’de gazetemize verdiği röportajda Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le anılarını anlattı.

Özellikle unutamadığı 10 Kasım 1938 gününü paylaşan Tangil “Hiç unutamıyorum. Ilık bir sonbahar günüydü. Öğretmenler ve arkadaşlarımla okula gidiyorduk. O yolda birden Ata’nın öldüğü haberi geldi. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim” demişti. Beş çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Tangil, 1923’te Bitlis’te dünyaya geldi. Tangil, Harf Devrimi’nin ardından babasının görev yaptığı Düzce’de okula başladı. Yeni Türk Alfabesi’nin ilk kuşak öğrencilerinden olan Tangil, Atatürk ile tanışma şansını da yakaladı.

'ATATÜRK'Ü İLK O GÜN GÖRDÜM'

Tangil o günü gazetemiz Cumhuriyet’e 2018’de verdiği röportajda “İlkokulda bütün öğretmenlerimizle bizi Düzce’de Bolu Caddesi’ne götürdüler. Meğer Atatürk Bolu’dan İstanbul’a gidiyormuş ve onu karşılamaya gidiyormuşuz. Ben kim olduğunu da bilmiyordum. Atatürk’ü ilk olarak orada gördüm. İlkokulun son sınıfındayken, okulun büyük bir salonunda Atatürk, Atatürk’ün yaptığı büyük olaylar, savaşların olduğu bir sergi vardı.

O aylarca durdu ve hiç kaldırılmadı. Oradan her geçişimde çok iyi izlediğimi hatırlıyorum. Sonra 5. sınıfta da okulun salonunda bütün çocuklar toplanmıştık ve 10. Yıl Marşı’nı öğrendiğimizi hatırlıyorum” ifadeleriyle anlattı. Öğrencilerinin deyimiyle “bir Cumhuriyet kadını” olan Tangil, her doğum gününü de Cumhuriyet’le kutladı. Tangil, geçen hafta 22 Ekim akşamı yaşamını yitirdi ve Yalova’da Aile Mezarlığı’na defnedildi.

İşte Tangil'in 2018 yılında gazetemize verdiği röportaj:

