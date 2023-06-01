Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:01

Cumhuriyet gazetesi ile Icrypex şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır.



Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir.

Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu da yoktur.

CUMHURİYET