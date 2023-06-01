Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
Kimi sosyal medya alanlarında, Cumhuriyet gazetesi arşivinin satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğuna yönelik haberler yayımlanmıştır.
Cumhuriyet gazetesi ile Icrypex şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır.
Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir.
Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu da yoktur.
CUMHURİYET
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!
- CHP değişimi başlatıyor!
- Saray'da sürpriz 'Soylu' zirvesi
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?