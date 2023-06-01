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Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama

Kimi sosyal medya alanlarında, Cumhuriyet gazetesi arşivinin satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğuna yönelik haberler yayımlanmıştır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:01
Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
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Cumhuriyet gazetesi ile Icrypex şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır. 

Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir.

Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu da yoktur. 

CUMHURİYET


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