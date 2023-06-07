Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
Atatürk'ün yadigarı olan Cumhuriyet gazetesi, 100 yıllık tarihi boyunca içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırı, oyun ve kışkırtmalarla karşı karşıya gelmiştir.
Bu tür girişimlerin en önemli nedeni, Cumhuriyet gazetesinin çağdaş uygarlık ve bağımsızlık konusunda ilkesel tutarlılık ve özenin kişisel ve kurumsal çıkarlarını yıprattığını düşünen çevrelerin rahatsızlığıdır.
Gerek çıkar odakları, gerek siyasal kazanç elde etmek isteyen gruplar, gerekse kişisel hırs sahipleri, kurumsal duyarlılık ve tarihsel öneminden dolayı Cumhuriyet gazetesini kendi yörüngelerine sokabilmek için kimi kötü niyetli ataklar yaparak, gazete yönetimini ele geçirme, kendi doğrultularında bir tür uyduya çevirme çabaları içine girmişlerdir.
Cumhuriyet gazetesi, devrimci, çağdaşlık ve aydınlık ilkeleri uğruna şehitler vermiş, soruşturmalarla korkutulmaya çalışılmış, yazarları cezaevlerinde çürütülmek istenmiş, ekonomik ve siyasal baskılar altına alınmış; yazar ve tüm çalışanlarının kararlı tutumu ve okuyucularının bilinçli desteği ile bugüne değin özgün çizgisinde yayın yaşamını sürdürmüştür. Sürdürmeye de devam edecektir.
Konu ile ilgili basına verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu edilen olay reklam ve ilanla ilgilidir, feshedilmiş ve ticari yönden gerçekleşmemiştir.
Olay birtakım bahaneler yaratılarak Cumhuriyet gazetesini ele geçirmenin yeni bir örneğidir. Cumhuriyet gazetesi içeriden saldırı altındadır.
Konuya methaldar olanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.
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