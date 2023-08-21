Çürümeye terk edildi: Kaçak olduğu iddia edilen PTT binası Ayvalık halkını tedirgin ediyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:38

Sarımsaklı meydanında atıl durumdaki eski PTT binası; zaman içerisinde camları ve kapıları kırılarak kullanılmaz halde ve çürümeye terk edilmiş durumda olması ise adeta yürekleri sızlatıyor.

12 EYLÜL DARBESİ ZAMANINDA YAPILDI

1980 ihtilali sonrasında başlayan sıkıyönetim zamanında TSK tarafından görevlendirilen belediye başkanlığı döneminde Küçükköy Belediyesi’ne ait otopark alanına inşa edilen bina, zemin katı PTT şubesi olarak hizmet vermeye başladı.

4 katlı binanın üst katları sosyal tesis olarak kullanılırken, alınan bilgilere göre iddialara göre yapım ve oturum izni olmaksızın yıllarca bu şekilde hizmet verdi.

Daha sonraki yıllarda, binanın depreme dayanıklı olmadığı için yaklaşık 3 yıl önce Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarımsaklı AVM’nin alt katına taşınan PTT şubesi burada, bankacılık ve lojistik hizmetlerini vermeye başladı.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Yurttaşlar 40 yıldır hilkat garibesi olarak niteledikleri kaçak binanın bir an önce ilgililer tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yerine yeşil bir yaşam alanı yapılmasını hayal ettiklerini belirtiyor.