Çürümeye terk edildi: Kaçak olduğu iddia edilen PTT binası Ayvalık halkını tedirgin ediyor
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi sınırları içinde dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı’nın meydanında bulunan ve kaçak yapı olduğu iddia edilen eski PTT binası, yıllardır vatandaşların tepkisini çekiyor. 12 Eylül darbesi döneminde ruhsatsız olarak inşa edildiği iddia edilen 4 katlı binanın, muhtemel bir depremde yerle bir olmasından endişe ediliyor.
Sarımsaklı meydanında atıl durumdaki eski PTT binası; zaman içerisinde camları ve kapıları kırılarak kullanılmaz halde ve çürümeye terk edilmiş durumda olması ise adeta yürekleri sızlatıyor.
12 EYLÜL DARBESİ ZAMANINDA YAPILDI
1980 ihtilali sonrasında başlayan sıkıyönetim zamanında TSK tarafından görevlendirilen belediye başkanlığı döneminde Küçükköy Belediyesi’ne ait otopark alanına inşa edilen bina, zemin katı PTT şubesi olarak hizmet vermeye başladı.
4 katlı binanın üst katları sosyal tesis olarak kullanılırken, alınan bilgilere göre iddialara göre yapım ve oturum izni olmaksızın yıllarca bu şekilde hizmet verdi.
Daha sonraki yıllarda, binanın depreme dayanıklı olmadığı için yaklaşık 3 yıl önce Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarımsaklı AVM’nin alt katına taşınan PTT şubesi burada, bankacılık ve lojistik hizmetlerini vermeye başladı.
BÖLGE HALKI TEDİRGİN
Yurttaşlar 40 yıldır hilkat garibesi olarak niteledikleri kaçak binanın bir an önce ilgililer tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yerine yeşil bir yaşam alanı yapılmasını hayal ettiklerini belirtiyor.
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