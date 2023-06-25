Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı?

Yayınlanma: 25.06.2023 - 20:23

Güncelleme: 25.06.2023 - 20:23

Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve bankalar açık mı sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran'da başlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz'da gerçekleşecek. 9 gün sürecek olan bayram tatili kapsamında kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak, idari izinli sayılacak. Peki, Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? Kurban Bayramı'nda PTT çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI’NDA PTT AÇIK MI?

Kurban Bayramı idari izninin 9 gün olacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı’nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

26 HAZİRAN PAZARTESİ - 27 HAZİRAN SALI PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük idari izin 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlıyor. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

KURBAN BAYRAMI’NDA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nda PTT kargolar da açık olmayacak. PTT kargo 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda özel bankalar 26 Haziran'da açık olacak. Bankalar 27 Haziran yarım gün çalışacak. 28-29-30 Haziran'da ise kapalı olacak.