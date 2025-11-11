ÇYDD'den Dilovası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum ve paketleme atölyesindeki patlamada ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bir açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARIN OKULDA OLMALARI GEREKEN YAŞTA ÇALIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Patlamada hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekilen ve "Çocuklar Fabrikada Değil, Okulda Olmalı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilovası’ndaki bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlama sonucu, 2’si çocuk, 1’i 18 yaşında olmak üzere 6 kadının yaşamını yitirmesi, ülkemizi derinden sarsan bir insan hakları ihlalidir. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapısı olmayan, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle dolu bir fabrikada insanların çalıştırılması, önlenebilir ihmallerin ölümle sonuçlandığı bir cinayettir. Her ne nedenle olursa olsun, çocukların okulda olmaları gereken yaşta çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altındaki tüm bireyler çocuktur ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sosyal ve kültürel gelişim haklarına sahiptir.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız' sözleriyle çocuklarımızın değerini ve önemini dile getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anarken ülkemizin çocuklarının eğitim haklarının çeşitli bahane ve yöntemlerle yok ediliyor olmasını ve iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmelerine karşı hiçbir önem alınmamasını kabul etmiyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ülkenin çocuklarının ve gençlerinin eğitim haklarının korunmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin biçimde uygulanmasını talep ediyor; yetkilileri ve sorumluları göreve davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dilovası'ndaki parfüm deposunda 8 Kasım sabahı yaşanan yangında; Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından, söz konusu deponun; civarda oturan yurttaşlar tarafından defalarca şikâyet edildiği ortaya çıkmıştı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurularda işyerinin levhasının olmadığı ve çocukların işçi olarak çalıştırıldığı ihbarının yapıldığı belirtilmişti.