Kocaeli'deki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti… İş yeri sahibinin bavullarıyla kaçarken yakalandığı iddia edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan iş yeriyle ilgili CİMER'e daha önce şikâyette bulunulduğu, çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 15 kişinin sigortasız çalıştırıldığı iddia edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın ile ilgili 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 kişi, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İDDİA: KAÇARKEN YAKALANDI

Parfüm deposunun sahibi Kurtuluş Oransal’ın kaçarken Yalova’da yakalandığı iddia edildi.

Musa Kesler’in haberine göre iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladığı öğrenildi. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Oransal’ın telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal’ın ise arandığı bildirildi.