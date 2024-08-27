ÇYDD: FETÖ/PDY terör örgütünün hala hedefindeyiz

Yayınlanma: 27.08.2024 - 20:58

Güncelleme: 27.08.2024 - 20:58

ÇYDD, bugün yaptığı yazılı açıklamada derneğin FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin hedefinde olduğunu belirtti.

Derneğin açıklaması şöyle:

“Son günlerde haklarındaki adli soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari olarak yurt dışında bulunan bazı FETÖ/PDY terör örgütü militanlarının ve onlarla bağlantılı kişilerin sosyal medya hesaplarında derneğimiz ve Prof. Dr. Türkan Saylan Hoca’mız hakkında yalan ve karalamalarla dolu paylaşımları görüyoruz. Bu kişilerce ortaya sürülen iddiaların hiç bir yasal delilinin bulunmadığı, sahte delil ve gizli tanıklarla bile bu olguların ispat edilemediği ve bunların fantastik bir hayal ürünü olduğu mahkeme kararları ile tespit edilmiş ve kesin hükme bağlanmıştır. FETÖ militanlarının bu yaptıklarına şaşırmıyoruz çünkü vatandaşı oldukları ülkenin ordusuna, adliyesine, emniyet teşkilatına sızarak devleti ele geçirmeye çalışan bir tarikat yapılanmasının Cumhuriyet değerlerini, Atatürk aydınlanmasını, laik, bilimsel ve kamucu eğitimi savunan derneğimize ve efsane Genel Başkanı’mız Prof. Dr. Türkan Saylan’a saldırmasının rastlantı olmadığını yaşayarak gördük. Bu suç unsuru paylaşımları titizlikle izliyor, ilgililer hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürütüyoruz. ÇYDD olarak, çalışmalarımızı Atatürk’ün ışığında, Türkan Saylan’ın izinde artan bir kararlılıkla devam ettireceğiz.”