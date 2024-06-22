ÇYDD'den 'hedef gösterilen' gazetecilere destek: 'Yanlarındayız'
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi'nde hedef gösterilen dört gazeteci hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, gazetecilerin yalnız olmadığı belirtildi.
ÇYDD, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinde hedef gösterilen gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan’a destek verdi.
Dernek tarafından yapılan açıklamada durumun 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi.
"UĞUR MUMCU GELENEĞİNİN TEMSİLCİLERİ..."
ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"GAZETECİLER YALNIZ DEĞİLDİR!
Türk basınında Uğur Mumcu geleneğinin temsilcileri, araştırmacı gazeteciler Barış PEHLİVAN, Barış TERKOĞLU, Murat AĞIREL ve Timur SOYKAN’ın mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmeleri kabul edilemez.
Gazetecilik mesleği, halkın haber alma hakkının güvencesidir.
PEHLİVAN, TERKOĞLU, AĞIREL ve SOYKAN yalnız değildir, yanlarındayız!"
GAZETECİLER YALNIZ DEĞİLDİR!— ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) June 22, 2024
Gazetecilik mesleği, halkın haber alma hakkının güvencesidir. @barispehlivan @baristerkoglu @muratagirel ve @timursoykan yalnız değildir, yanlarındayız! pic.twitter.com/Mjea1Au4lP
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