D650 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolu üzerinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Karasu-Adapazarı D650 karayolu Tuzla Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı cip ile aynı yönde seyir halinde olan Faruk K. idaresindeki 06 CUU 439 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki araçta bulunan 7 kişiden 6’sı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslar ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçların, bulundukları yerden kaldırılmasıyla bir süre aksayan trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Memur zammı için kritik gün
- Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya uzandı