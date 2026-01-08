Dağ keçileri Vauk Dağı eteklerinde otlanırken görüldü

Yaban hayatının gizemli sakinleri dağ keçileri, bu kez bir ailenin yolculuğuna eşlik etti. Bayburt-Gümüşhane kara yolu üzerinde araçlarıyla ilerleyen aile, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı. Aracı durdurarak yaban keçilerini izlemeye koyulan aile, bölgede nadir rastlanan bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

KISA SÜRELİ MERAKLI BEKLEYİŞ

Vauk Dağı’nın sarp yamaçlarından yola inen keçileri ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşayan aile üyeleri, yaban hayatına zarar vermemek adına araç içerisinden çıkmadan bir süre hayvanları uzaktan ilgiyle takip etti. Sarp kayalıklarda hızla hareket etme yetenekleriyle bilinen keçiler, dağ eteklerindeki otları yiyerek karnını doyurdu.

Genellikle kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, güçlü ön bacakları ve denge yetenekleri sayesinde en dik yamaçlarda bile rahatça hareket edebiliyor. Otçul bir tür olan, sürü halinde yaşayan keçiler, koruma altındaki türler listesinde yer alıyor.

AVLANMASI KESİNLİKLE YASAK

Ekolojik dengenin sağlanması için avlanması tamamen yasaklanan dağ keçilerinin kaçak yollarla avlanması durumunda, faillere yönelik ağır para cezaları ve adli işlemler uygulanıyor. Yetkililer, yaban hayatının korunması adına vatandaşların bu tür karşılaşmalarda hassas davranmaları, dağ keçilerine yaklaşmamaları, araçlarından inmemeleri ve hayvanların doğal yaşamını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.