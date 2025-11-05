Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dağda kalp krizi geçirdi: Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Dağda kalp krizi geçirdi: Helikopterle hastaneye kaldırıldı

5.11.2025 10:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Dağda kalp krizi geçirdi: Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yakacak odun toplamak için çıktığı dağa kalp krizi geçiren Yaşar Sarıbaş (48), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gövdeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, kışlık yakacak odun toplamak için dağa çıkan Yaşar Sarıbaş, kalp krizi geçirdi.

Sarıbaş'ın yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bulundukları yerin tespitinin ardından bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahalesi bölgede yapılan Yaşar Sarıbaş, arazi şartlarının yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Sarıbaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İlgili Konular: #Malatya #dağ