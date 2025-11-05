Dağda kalp krizi geçirdi: Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Gövdeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, kışlık yakacak odun toplamak için dağa çıkan Yaşar Sarıbaş, kalp krizi geçirdi.
Sarıbaş'ın yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bulundukları yerin tespitinin ardından bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
İlk müdahalesi bölgede yapılan Yaşar Sarıbaş, arazi şartlarının yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Sarıbaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.