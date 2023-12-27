Daha açılışı bile yapılmadan istinat duvarı çöktü!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin henüz açılışı dahi yapılmamışken istinat duvarının bir kısmı önceki gün toprak kayması nedeniyle çöktü. Hastanenin 30 Mart’ta geçici hasta kabulü yapmaya başladığı öğrenildi. Hastaneyi inşa eden Özsoy İnşaat, 2013 yılından bu yana en az 39 kamu ihalesi aldı. İhalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 966 milyon 602 bin TL.

‘BİLİMLE ÖNLEM ALINMALI’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Yönetim Kurulu üyesi Levent Çimen, “Bize ‘Buraya bir inşaat yapıyoruz sizin görüşünüz nedir?’ diyerek danışılmadı. Yetkililer izin verirse incelemelerde bulunmak istiyoruz. Şu anda yıkılan duvarı onarıp aynı şekilde kullanmaya devam etmek istiyorlar gibi bir algı var. İleride daha büyük sorunla karşılaşmamak için bilimsel araştırmalar yapılıp önlem alınması gerekir” dedi.