'Daha neyi bekliyorsunuz?' diye sordu... İmamoğlu'ndan 'Murat Çalık' çağrısı: 'Sizde birazcık vicdan kaldıysa...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyata alınacak.

Çalık, 23 Mart’ta İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanmış, 4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir’e naklini “Bu kadar vicdani değildir” diyerek duyurmuştu.

Avukatları Çalık’ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle askerliğini yapamadığını ve cezaevinde de 18 kilo vererek hayati riskinin arttığını söylemişti.

LENFOMA BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Çalık, 23 Haziran’da ikinci kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Buradaki tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen Çalık‘a Pet-CT taraması yapılmış, iki kez acil tomografiye alınmıştı.

Avukatları, Çalık’ın patoloji sonucunda lenfoma belirtileri görüldüğünü duyurmuştu. Tutuklu yargılanan Murat Çalık bugün ameliyat olacak.

İMAMOĞLU'NDAN "MURAT ÇALIK" ÇAĞRISI

Son olarak, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla bir çağrı yaptı.

"Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz?" diye soran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu."

İmamoğlu, "Çalık'ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü'ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin" ifadelerini kullandı.