Daha önce de can almıştı! TAŞYAPI hafriyat kamyonu bir kişiyi daha ezdi…

İstanbul Şişli’de deprem toplanma alanına Taşyapı tarafından inşa edilen 72 katlı rezidansın inşaatındaki hafriyat kamyonu inşaat alanına girerken bir yayaya çarptı. Kamyonun arka tekerleği kadının bacağından üzerinden geçti.

Kazaya uğrayan kadın A. M. S.’nin Cemil Taşçıoğlu hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMİŞ!

O sırada inşaatın yanındaki Şişli Belediyesi önündeki insanlar sese yönelip kadının yanına gidip ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polisin ise çevrede kadının durumunu ve kamyonu görüntüleyenlerin çektiği fotoğraf ve videoları zorla sildirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE CAN ALMIŞTI!

TAŞYAPI hafriyat kamyonları, 29 Mayıs 2024’te bir kadını ezmiş ve ölümüne sebep olmuştu.

CHP'DEN TEPKİ: KENT SUÇU TAM ANLAMIYLA BUDUR!

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Kartal olayı duyururken, "Kent suçu tam anlamıyla budur: Deprem toplanma alanını betona boğmaktır, ruhsatsız inşaat yapmaktır, türlü faaliyetlerle kendini şirin göstermektir, video sildirmektir (olay esnasında varandaşların görüntü alması engellendi), can almaktır" ifadelerini kullandı.

Kent suçu tam anlamıyla budur: Deprem toplanma alanını betona boğmaktır, ruhsatsız inşaat yapmaktır, türlü faaliyetlerle kendini şirin göstermektir, video sildirmektir (olay esnasında varandaşların görüntü alması engellendi), can almaktır. pic.twitter.com/Ce4LFCQD2G — Caner Kartal (@ckartal21) October 31, 2025

KAYYUMDAN SONRA İNŞAAT HIZLANMIŞTI

İstanbul Şişli’de Merkez Mahallesi’nde bulunan ve yakın zamana kadar otopark olarak kullanılan boş arazi, ilk kez 2021 yılında “hasarlı yapı’ olduğu gerekçesiyle rezerv alan ilan edilmişti. Şişli Belediyesi, üzerinde hasarlı olabilecek bir yapı bulunmayan alan için açtığı kararın iptali davasını kazandı. Ancak aynı alan 2022 yılında 2. kez, bu defa “kentsel dönüşüm yasasına” dayandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden rezerv alan ilan edildi. Söz konusu alan için öngörülen 72 katlı rezidans yapma projesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Söz konusu projenin inşa edileceği 10619 ada 3 parselde bulunan arazi, 2021’in Ocak ayında rezerv alan olarak ilan edildi. İtirazlar sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi bakanlığın bu kararını iptal etti. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise söz konusu arazinin yeni bir yerleşim alanı olarak kullanılamayacağı, davaya konu işlemin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 sayılı kanuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Arazi 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edildi.

Şişli sakinleri de “Şişli’nin rezidansa değil, deprem toplanma alanına ihtiyacı var” diyerek projeye tepki gösteriyordu. Şişli Belediyesi inşaatı durdurmuş ancak 19 Mart sürecinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanıp belediyeye kayyum atanmasından sonra şirket inşaat faaliyetlerini hızlandırmıştı.