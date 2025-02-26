Daha önce ‘Kemalizm zehirdir’ demişti: AKP’nin Meclis’e soktuğu HÜDA PAR’lı vekil hedef almaya devam ediyor!
HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, "Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm’den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat’ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahseddiyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir" dedi.
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) yaptığı basın açıklamasında Kemalizm’i hedef alan açıklamalarda bulundu. Dinç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm’den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat’ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahsediyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir. Sadece eğitim hakkını almadı. Kadınların çalışma hakkını elinden aldı. Sırf başörtüsünden dolayı hem çalışma hakları alındı hem de eğitim hakları alındı. Siyaset hakları dahil alındı.”
‘KEMALİZM ZEHİRDİR’ DEMİŞTİ
Dinç daha önce TBMM’de yaptığı konuşmada “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kardeşçe bu ülkede yaşayacağız. Bizim hakkımızda iftirada bulunanlarla ayrıca mahkemede hesaplaşacağız” demişti.
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