HÜDA PAR’lı Faruk Dinç kurucu ideoloji Kemalizmi ‘zehir’ olarak yorumladı: ‘Cumhuriyete meydan okuma’

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:01

HÜDA PAR tarafından geçtiğimiz haftasonu Diyarbakır’da düzenlenen ve eski AKP’li milletvekillerin de katıldığı “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”nda “Meselenin çözümü ancak ulus devlet paradigmasının ve ırkçı/ kavmiyetçi bakışın terk edilmesiyle mümkün olabilir” fikri savunuldu.

Söz konusu çalıştaya tepkiler sürerken, HÜDA PAR cumhuriyete karşı söylemlerini çalıştay salonlarından Meclis’e taşıdı.

AKP listelerinden TBMM’ye giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda cumhuriyetin kurucu devrim ideolojisi olan Kemalizmi hedef aldı. Dinç, “Bizi kardeş kılan İslam’dır dedik. İslam’dır dediğimiz için birileri hopluyor zıplıyor. Biliyoruz, sizin düşmanlığınız İslam’adır. Kürt meselesinin nedeni Kemalizmdir. Çözümü de İslam’dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz. Bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, HÜDA PAR’lı Dinç’in ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kış, “Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin temelidir. Anayasanın 66. maddesi açıktır: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ Bu ülkenin Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Zaza’sı, Çerkes’i, Boşnak’ı, Laz’ı cumhuriyetin eşit yurttaşlarıdır. Cumhuriyet, etnik ayrımları aşarak hepimizi tek bir çatı altında buluşturmuş, özgür kılmıştır. İşte o çatı, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, sizin yobaz yağmurlarınızı engelleyen, bu milletin üzerine çökmeye çalışan karanlığı durduran sarsılmaz çatıdır” dedi.

“Siz, cumhuriyeti ve laikliği hedef alarak bu milleti bölmeye çalışıyorsunuz” diyen Kış, şu ifadeleri kaydetti: “TBMM, cumhuriyet düşmanlarının kürsüsü olmayacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı emperyalizmin pençesinden kurtarırken, siz ve sizin zihniyetiniz ya mandacılığın peşindeydiniz ya da düşmanla işbirliği yapıyordunuz. Cumhuriyet sayesinde milletvekili olabiliyorsunuz, ama cumhuriyet düşmanlığını sürdürecek cesareti de yine cumhuriyetin hoşgörüsünden alıyorsunuz. Cumhuriyeti, laikliği, Atatürk’ün mirasını sonuna kadar savunacağız.”

‘TEMEL İLKELERİNİ YOK SAYMAKTIR’

Dinç’in açıklamalarına bir tepki de Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu’ndan geldi. Köroğlu, “Dinç’in söylemleri; Cumhuriyetin değerlerine bir meydan okuma niteliği taşıyan bu söylemler; gerek anayasanın 4. maddesi ile düzenlenen ve istisnası olmayan açık yasak, gerekse cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin bizlere yüklediği manevi sorumluluk gereğince kabul edilemez. Cumhuriyetin temel ilkelerinin tavizsiz şekilde, koruyucusu ve savunucusu olmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz” dedi.

