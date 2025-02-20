Meclis’te ‘Kemalizm zehirdir’ diyen HÜDA PAR’lıya sahip çıktı: Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:30

Güncelleme: 20.02.2025 - 21:30

AKP listelerinden meclise giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sarf ettiği, "Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir, çözümü de İslam'dadır. Siz, bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız" ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Konuyu Kemalist bir çerçeve içerisine hapsetmeye çalışanlar tahammül edemedi"

15- 16 Şubat tarihlerinde Diyarbakır'da bir çalıştay yaptık, 'Kürt meselesine insani çözüm' adı altında. O çalıştayı yaptığımız andan itibaren konu tartışılmaya başladı. Biz parti olarak bu işe yıllar boyunca emek vermiş kişileri, gazetecileri, akademisyenleri ve bölgenin ileri gelen insanlarını toplayarak bir ortak akıl arayışı içerisine girerek meseleye insani bir perspektif sunma amacıyla bunu yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra net bir şekilde anladık ki Türkiye'nin özellikle silah bıraktırılması sürecinin konuşulduğu bu günlerde kamuoyunun böyle insani bir yaklaşıma şiddetle ihtiyacı varmış. İlk günden beri bu meselenin çözümü noktasında çözüm anlayışını seküler ve Kemalist bir çerçeve içerisine hapsetmeye çalışanlar bu tarzda bir çözüm anlayışı geliştirmeye ve dayatmaya çalışan insanların insani ve islami anlamda bir anlayışın ortaya çıkmasına tahammül etmedikleri ortaya çıktı. Biz buna tahammül etmelerini de zaten beklemiyorduk. Bu nedenle şiddetle bu meseleyi tartışıp hakaretler ve düşmanca yaklaşımlar içerisine girerek bu çalıştayı mahkum etmeye çalıştılar."

6284’Ü HEDEF ALDI

Artan kadın cinayetlerine ilişkin ise Demir, "Şiddet kadın, erkek, çocuk farketmeksizin toplumsal bir yanlışlıktır, insan hakkı ihlalidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken meseleye dar bir çerçeve ile yaklaşılmamalıdır. Kadına yönelik şiddetin ailenin dışında engellenmesi ve kadının korunmasının ailenin dışında yapılmaya çalışılması mümkün değildir. Kadın ancak aile içerisinde korunur, muhafaza edilir. Onuru, kişiliği ancak aile bütünlüğü içinde korunur. Biz aileyi düşünmeden sadece kadını korumayı ve ailenin dağılmasını hesaba katmazsak meydana gelen sorunlarla yüzleşeceğiz. Aileyi kadının şiddet gördüğü bir mekan olarak lanse edilmesini de kınıyoruz. Aile kadının korunduğu bir yerdir" dedi.

6284 sayılı aileyi koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu da hedef alan Demir, "Bu kanun muğlak ve çerçevesi belli olmayan şiddet tanımından da vazgeçmemiz gerekiyor. Şeffaf bir tanım ortaya konuşmalıdır. Toplumda var olan şiddeti yalnızca kadın üzerinden ele almak toplumdaki diğer kesimleri de görmezden gelmektir. Anneliğin toplumda anlaşılmadığını her geçen gün görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin artmasının bir sebebi de elbette ki toplumdaki bu hassasiyetin zayıflmasıdır" dedi.

“KEMALİST ANLAYIŞI TOPLUMA DAYATAN ODAKLARIN SALDIRISINA UĞRADIK”

Sorulan, "HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in Genel Kurul'da kullandığı ifadelere siz de katılıyor musunuz, sizin de görüşünüz bu yönde mi" sorusuna yanıt veren Demir şunları söyledi:

"Evet, ben de katılıyorum. Önümüzde 100 yıllık bir pratik var. Osmanlı döneminde ve öncesinde etnik aidiyetlerin ön plana çıkmadığı bir anlayış hakimdi ve bu coğrafyada kardeşlik hukuku içerisinde çok güzel günler yaşandı. Özellikle Cumhuriyetten sonra İttihat ve Terakkici yapıların topluma dayattığı bazı uygulamalar ve stratejiler söz konusu olmuştur. Kemalizmden kastımız da şudur; sopa olarak Kemalizmin ya da laikliğin, seküler yaşam tarzının bu topluma zorla dayatılmasıdır. Bu uygulamalar söz konusu olduğu günden beri bu memleket huzur görmedi, kardeşlik görmedi, sorunlarımız çözülmedi. Halkı bağrına basması gereken devlet baskıcı ve halka eziyet çektiren zorla bazı fikirlere mahkum eden bir yöntem uygulayarak bu günlere geldi. Bizim meseleye yaklaşım tarzımız şu; biz artık Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz, etnik kavramların gündemden çıkmasını istiyoruz.

Bu son çalıştayımız da bu husususun ön plana çıktığı bir yer olmuştur. Burada sorunlarımıza islami perspektiften bir yaklaşım ortaya konuldu. Kemalist anlayışı topluma dayatan odakların saldırısına maruz kaldık. Bu durum ve Türkiye'deki geçen 100 yıllık süreç ortaya koymuştur ki Kemalizm illeti bu memleketten çıkartılmadığı müddetçe ya da toplum bundan kurtarılmadığı müddetçe bizim birlik ve beraberliği muhafaza etmemiz imkansızdır. Ne zaman biz bunu yaptık, eskisi gibi Müslümanca kardeş olduk o zaman biz bütün bu sorunlarımızın üstesinden geleceğiz."