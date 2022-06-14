Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 14:36
Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Dalaman'ın Günlükbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kontrolsüz ana yola çıkan Ayşe Büşra Tutaysalgir'in (27) kullandığı otomobile, Dalaman'dan Fethiye'ye giden Alper Türköz (23) kontrolündeki araç çarptı.

Kazada sürücü Tutaysalgir, oğlu Uras Tutaysalgir (3) ve Sevilay Sena Aydın (15) ile diğer aracın şoförü Türköz, yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe Büşra Tutaysalgir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 


DALAMAN muğla trafik kazası
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