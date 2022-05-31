CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ trafik kazasında yaşamını yitirdi
CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ, Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ (28) idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bağ, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.
Bağ'ın cesedi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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