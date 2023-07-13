Dalgın sürücünün fotoğrafla imtihanı: Doğayı çekmek isterken aracı dereye uçtu
Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda fotoğraf çekmek isteyen Metin Demirel'in, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili göle uçtu.
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen Metin Demirel, otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkisinde park etti.
ARKASINA BAKTIĞINDA ARACINI GÖREMEDİ
Aracını göle yakın bir mevkide park eden Metin Demirel, fotoğraf çekmek için araçtan indi. Fotoğraf çekiminin ardından Metin Demirel, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen Demirel, otomobilin göle uçtuğunu fark etti. Demirel, Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi.
DALGIÇLAR ARACIN YERİNİ BELİRLEDİ
Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç yardımıyla göl içerisinden kurtarılmaya çalışılan otomobil, halata bağlandı. Halatla bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.
Otomobilin içerisi suyla doldu. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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