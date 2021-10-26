Damada düğününde altın yerine araç lastiği hediye etti
Gaziantep’te öğrenci servisi şoförü Nihat Alyukarı (28) ile Seher Alyukarı'nın (25) düğününde, damada araç lastiği hediye edildi.
İslahiye ilçesinde yaşayan ve okul servisiyle öğrenci taşıma işi yapan Nihat ile nişanlısı Seher Alyukarı çiftinin düğünlerine katılanlar, ilginç bir takı törenine şahitlik etti. Eğlenceli düğünde, Alyukarı çiftinin ailesi ve arkadaşları, yeni evlilere altın ve para taktı.
Takı töreninde, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise, süslediği araç lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çiftin mutluluğuna ortak olurken, Nihat Alyukarı, arkadaşının hediyesiyle şaşkınlık yaşadığını belirtip teşekkür etti. Farklı bir sürpriz yapmak istediğini söyleyen İbrahim Göğebakan da " Arkadaşıma çeyrek altından daha üstün, kendi minibüsünde kullanacağı lastiği düğün hediyesi olarak taktık. Kendisine mutluluklar diliyorum" dedi.
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