Damadı tarafından öldürülen kayınpederin son sözü ortaya çıktı

24 Haziran 2022 Cuma, 13:43

İstanbul Şişli'de yeğeni ve damadı Ersin Sertçelik tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mahir Sertçelik'in, olayın yaşandığı gün görülen bir davada, katil zanlısından "tehdit" edildiği gerekçesiyle "şikayetçi" olduğu ortaya çıktı.

KURTARILAMAMIŞTI

Piyalepaşa Bulvarı'nda, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik, dün, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i araçla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

Katil zanlısı damat, olayın ardından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Mahir Sertçelik yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

"O BANA KÜFÜR EDİNCE BEN DE ONA KÜFÜR ETTİM"

Maktül Mahir Sertçelik ve kayınvalidesini geçen yıl evinin önünde bıçakla tehdit eden sanık Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı sanık Ersin Sertçelik hakkında birden fazla kez "silahla tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Asliye Mahkemesinde 3 Mart'ta yapıldı.

Bu duruşmada söz alan sanık Ersin Sertçelik'in, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmeyerek, "Bıçağı iş için kullanıyordum. Kayınpederimin evinin oraya giderken özellikle üzerime almadım. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim" dediği belirtildi.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'ŞİKAYETÇİYİM'

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasında, taraflar yeniden karşı karşıya gelirken güvenlik görevlilerinin olası bir kavgaya karşı önlem aldığı öğrenildi. Tutanaklara yansıyan ifadeye göre duruşmada şikayetçi kayınpeder Mahir Sertçelik, birlikte yaşadığı Havva Kaya ile otururken sanık Ersin Sertçelik tarafından 9 Şubat'ta arandığını anlattı.

Hoparlör açık bir şekilde sanıkla konuştuğunu aktaran şikayetçi Sertçelik, şunları kaydetti:

"Ersin, daha önce kızımı tehdit etmesi nedeniyle hakkında yaptığım şikayetçi kastederek, 'Davanı çekeceksin, yoksa asarım, keserim, işe gidip geldiğin yolu biliyorum.' dedi. Sinirlenip küfür ettim. Telefon görüşmesi bitti. 10-15 dakika sonra kardeşi Gökhan ile birlikte evimin önüne geldi, polis çağırdım. 'Sen erkek misin? Dışarı çık, yatağın altına saklanıyorsun.' diye bağırdı. Polis geldi, birinin üzerinden bıçak çıktı. Şikayetçiyim."

Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından sanık Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik'in, güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı adliyeden ayrıldığı öğrenildi.