Damadını azmettirip kocasını öldürttü

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:10

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:10

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ve saldırıyı gerçekleştiren kızının nişanlısıyla birlikte dört kişi tutuklandı. 26 Şubat’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki S.B., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Suç Analiz Merkezi ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.B’nin kızının nişanlısı A.G'yi şüpheli olarak tespit ederek gözaltına aldı.

A.G’nin ifadesi doğrultusunda derinleştirilen soruşturma kapsamında, cinayeti azmettirdiği iddia edilen S.B’nin eşi A.B. ile saldırıda kullanılan silahı temin ettikleri ve saldırganın saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı.

"EŞİMLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORDUK"

İddialara göre A.B, emniyetteki sorgusunda cinayetin arkasındaki motivasyonu “eşimle yaşadığım geçimsizlik” olarak açıkladı ve saldırıyı gerçekleştirmesi için kızının nişanlısı A.G’ye yönlendirdiğini itiraf etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde A.G’nin saldırı anı ve olay yerinden uzaklaşırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.