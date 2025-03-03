Şubat ayında 16 kadın cinayeti, 21 şüpheli ölüm: Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:50

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:56

Fotoğraf: Hülya Çetinkaya / csgorselarsiv.org

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun şubat ayı verileri açıklandı. Şubat ayında 16 kadın öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Şubat ayında öldürülen 16 kadından 12’sinin neden öldürüldüğü belirlenemedi.

Şubat ayında öldürülen 16 kadının 4’ü evli olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i babası, 1’i akrabası tarafından öldürüldü.

Bu ay kadınların yüzde 25’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 11’i evinde, 2’si sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i işyerinde ve 1’i okul önünde katledildi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü.

Bu ay öldürülen kadınların 9’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 56’sı ateşli silah ile öldürüldü.

KADINLARIN AİLE İÇİNDEKİ SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Platform tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar hız kazandı. Siyasi iktidar, kadınları aile içinde ikincil bir konuma yerleştirmeye ve evlilik ile çocuk sahibi olma baskısını artırmaya çalışıyor. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, 14 Şubat'ta yapılan "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımıdır. Ancak kadın haklarının zayıflatıldığı, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bir ülkede öncelik, yurttaşların refahı olmalıdır; evlenmek ve çocuk sahibi olmak değil.

Kadınların aile içinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar görmezden gelinirken, mevcut iktidar bu gerçeklikten bihabermiş gibi hareket etmektedir. Oysa veriler, kadınların çoğunun aile içinde şiddete ve baskıya maruz kaldığını göstermektedir. 1 Mart 2024- 1 Mart 2025 tarihleri arasında 239 kadın, aile üyesi erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu kadınlardan 154’ü evli oldukları erkekler, 26’sı babaları, 22’si oğulları, 27’si erkek akrabaları ve 10’u erkek kardeşleri tarafından öldürülmüştür. Kadınların yaşam güvencesini sağlayamayan devlet, şimdi de aile arabuluculuğu gibi uygulamalarla kadınları bu şiddet ortamında kalmaya zorlamakta ve yeni nesillerin de benzer aile yapıları içinde büyümesini teşvik etmektedir."

8 MART ÇAĞRISI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için çağrıda bulunan Platform, “8 Mart’ta, saat 12:00’de “Aileye feda olmayacağız, 6284 ile yaşayacağız!” diyerek İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşuyoruz. Kazanılmış haklarımız, dayanışmamız ve mücadelemiz için bir araya geliyoruz. Yaşasın Kadınlar, Yaşasın 8 Mart” ifadelerini kullandı.