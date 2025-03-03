Diyarbakır'da iş cinayeti: 3 çocuk babası Çetin Çakır hayatını kaybetti
Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi.
Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında dün saat 20.00 sıralarında, halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti.
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İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Ambulans #iş cinayetleri #iş cinayeti
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