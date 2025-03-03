Diyarbakır'da iş cinayeti: 3 çocuk babası Çetin Çakır hayatını kaybetti

Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 3 çocuk babası Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da iş cinayeti: 3 çocuk babası Çetin Çakır hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:31

Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında dün saat 20.00 sıralarında, halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti.

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İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #Ambulans #iş cinayetleri #iş cinayeti

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