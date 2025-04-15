Damat kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki yayınla ilgili inceleme başlattı!
Esra Erol'da programında ortaya çıkan bir skandal olay gündeme damgasını vurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin'i hamile bıraktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen RTÜK düğmeye bastı. Esra Erol'da programındaki bu çirkin olaya yönelik inceleme başlatıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında ortaya çıkan olay, gündeme bomba gibi düştü. 21 yaşındaki Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden kadının hamile kaldığı ortaya çıktı. Skandal olay, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepki topladı.
RTÜK’TEN İNCELEME KARARI
Yaşanan gelişmelerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) duruma müdahale etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu programla ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, “ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir,” ifadelerine yer verildi.
Şahin, açıklamasında yayıncı kuruluşlara yönelik uyarıda da bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz İlke Kararları’nı bir kez daha önemle hatırlatırız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- CHP birinci, fark açık!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi!