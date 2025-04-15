Damat kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki yayınla ilgili inceleme başlattı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 13:13

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında ortaya çıkan olay, gündeme bomba gibi düştü. 21 yaşındaki Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden kadının hamile kaldığı ortaya çıktı. Skandal olay, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepki topladı.

RTÜK’TEN İNCELEME KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) duruma müdahale etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu programla ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, “ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir,” ifadelerine yer verildi.

Şahin, açıklamasında yayıncı kuruluşlara yönelik uyarıda da bulunarak şu ifadeleri kullandı: