Danıştay Daire Başkanı, Kartalkaya Komisyonu’nda adaletsizliği anlattı: ‘Asıl sorun yargıya güven’

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

Kartalkaya’daki otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Meclis’te olayla ilgili komisyonda “Benim devletim bana gözyaşları içinde evladımın dosyasını okutuyor. Biz niye yangın raporu okumanın, Turizm Bakanlığı’nın yetkilerini araştırmanın peşine düşmüşüz? Sorun aslında yargıya olan güven” dedi. Olay sonrası televizyonlara çıkan Turizm Bakanı’nı da eleştiren Gençbay “İkinci gün daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden Turizm Bakanı bir televizyona çıkıyor. ‘Ben sorumlu değilim.’ Bir sürü yönetmelik sayıyor. Sen Turizm Bakanı mısın, kamu hukukçusu musun? Bolu Başsavcısına söyledim. Bu yargıyı etkileme değil de nedir?” sorusunu yöneltti.

Kartalkaya’daki otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, önceki gün yangında yakınlarını yitiren aileleri dinledi. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, ailelerin hepsinin “Bizim burada ne işimiz var? Niye acımızı yaşamıyoruz? Niye yangın raporu okumanın, Turizm Bakanlığı’nın yetkilerini araştırmanın peşine düşmüşüz?” sorularını sorduğuna dikkat çekti. Asıl sorunun yargıya olan güvende olduğunu belirten Gençbay, çevresine “Benim devletim bana gözyaşları içinde evladımın dosyasını okutuyor” dediğini anlattı. Gençbay “Ben mesleğe başlarken yargıya olan güven yüzde 80’ler civarındaydı. Bugün yüzde 20’ler seviyesine indi” ifadelerini kullandı. Olayda belediyenin de il özel idaresinin de Turizm Bakanlığı’nın da Çalışma Bakanlığı’nın da sorumluluğu olduğunu aktaran Gençbay “Bunların hiçbir tanesi görevini doğru dürüst yapmamış. Buna organize kötülük diyorum. Her gün evladımın mezarına uğruyorum. Oradaki görevlilerden bir tanesi geldi. ‘Ya, Allah aşkına bir tanesi de desin ki ben sorumluyum, onun alnından öpeceğim’ dedi. Herkes suçu birbirine atıyor” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIK LEVHAYI İPTAL ETTİ’

Otelin kapısında “Bu turizm işletmesi Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir” levhası yer aldığına dikkat çeken “Yangından sonra Turizm Bakanlığı bu levhayı iptal etti. Bu turizm işletme belgesini iptal ettiğinde Valiliğe bir yazı yazıyor, diyor ki: ‘O levhayı hıfız edin ve adli emanete alın.’ Turizm Bakanlığı diyor ki: ‘Ben sadece oteldeki çarşafı, yorganı, yastığı, peçeteyi kontrol ediyorum diğer başka şeylere bakmıyorum.’ O zaman o levhanın başına yaz ‘Bu işletme peçete, havlu, yorgan, yastık denetimi konusunda Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir.’ Halkı niye kandırıyorsun?” tepkisini gösterdi.

BAKANLARA ELEŞTİRİ

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çıktığı televizyon yayınını da anımsatan Gençbay “İkinci gün, daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden Turizm Bakanı bir televizyona çıkıyor, ‘Ben sorumlu değilim’ diyor. Bir sürü yönetmelik sayıyor. Ya sen Turizm Bakanı mısın, kamu hukukçusu musun? Ben bunu Bolu Başsavcısına söyledim. ‘Bu yargıyı etkileme değil de nedir?’ Sen eğer sorumluysan zaten yargı senin yakana yapışır, sorumlu değilsen niye feryat ediyorsun?” dedi. Yangında yakınlarını yitirenlerden Şaban Filiz de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bilirkişi ön raporunu “korsan” olarak tanımlamasıyla ilgili “Beni çok yaraladı” dedi. Tunç bu tanımlamayı CHP lideri Özgür Özel raporu sosyal medya hesabından paylaşınca yapmıştı.