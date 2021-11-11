Danıştay'ın Emniyet genelgesi kararında 'Soylu-Gül' çekişmesine dikkat çekildi

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:13

Polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine yargı “dur” dedi. Danıştay 10. Dairesi, genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Süleyman Bülbül

Söz konusu genelgeyi Cumhuriyet'e değerlendiren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Danıştay'ın kararı hakkında, "Genelge ne kadar antidemokratik, ifade ve haber alma/verme özgürlüğü gibi hak ve özgürlükleri gasp ediyorsa Danıştay’ın verdiği bu karar da o kadar demokratik, hak ve özgürlük yanlısı, doğru bir karardır" şeklinde konuştu.

Danıştay'dan dönen genelgenin, "Açıkça polis şiddetini örtmek, şiddet uygulayanları aklamak, şiddetin delili olmasını engellemek için çıkarıldığını" ifade eden Bülbül, "Şiddet uygulayanlar suçlu değil ama bunu görüntüleyenler suçlu olacaktı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerini de hatırlatan Süleyman Bülbül, şöyle devam etti:

"Genelge ne kadar antidemokratik, ifade ve haber alma/verme özgürlüğü gibi hak ve özgürlükleri gasp ediyorsa Danıştay’ın verdiği bu karar da o kadar demokratik, hak ve özgürlük yanlısı, doğru bir karardır. Bu genelgenin yargıdan döneceği belliydi. İçişleri Bakanı Soylu’nun, 'önce işi yapalım yargı arkadan gelir' zihniyeti ile emniyetin idare edilemeyeceği ortadadır. Halkın güvenliği için olan kolluk güçlerini, şiddet kaynağı haline getirmeye çalışan zihniyete karşı verilen bir karardır bu."

SOYLU-GÜL ÇEKİŞMESİ

CHP'li Bülbül, Danıştay'ın kararında Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasındaki "mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözleriyle alevlenen tartışmaya da dikkat çekti. Bülbül, "Umarız Soylu, Danıştay kararını da ihlal etmeye devam etmez. Kimse unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmalıdır ve 'üstünlerin değil, eşitlerin hukuku' ilkesi her zaman kazanacaktır" dedi.

SOYLU İLE GÜL ARASINDA YAŞANANLAR

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi’nde konuşan Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binaların yıkıldığını belirterek, ''Vatandaş geliyor diyor ki muhtara, 'Bu binayı ne yapacaksın.' Muhtar 'mahkeme kararı var yıkamayız' diyor. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” demişti.

Soylu'nun bu sözlerine 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu'nda yaptığı konuşma ile yanıt veren Adalet Bakanı Gül, "Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullanmıştı.