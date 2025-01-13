Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:20

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:20

Dar gelirli ailelere sosyal konut projesi şartları ve koşulları gündemde yer alıyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları, projeye dahil olmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Dar gelirliye konut kampanyası başvuru tarihleri ne zaman? Dar gelirliye konut kampanyası 2025 başvuru şartları nedir?

DAR GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dar gelirli ve ilk kez ev alacak vatandaşlar için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat ve hane halkı gelirinin 45 bin TL'yi aşmaması gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, önceki projelerde olduğu gibi çekirdek aile üyelerinin üzerine herhangi bir konut bulunmaması gerekecek. Yani evli bireylerin eşinin üzerine kayıtlı bir konut olmaması şartı aranacak.

18 yaşını doldurmuş olanlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde konut başvurusunda bulunabilecek. Sosyal konut projeleri aile odaklı olacak ve bu kapsamda 2+1 ve 3+1 konutlar inşa edilmesi bekleniyor.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

45 bin TL hane halkı gelirine sahip bir kişinin ödeme gücü değerlendirilecek ve ortalama olarak aylık ödeme miktarının 15 ila 20 bin TL arasında olması bekleniyor. TOKİ konutlarında olduğu gibi her yıl taksitler, memur maaşlarına yapılan zam oranında artabilir. Ancak TOKİ, bu artışları genellikle memur maaşı zam oranının altında tutmaya özen gösteriyor.

DAR GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzmanlara göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni projelerin açıklanması bekleniyor. İlk aşamada 100 bin konutluk bir başvuru süreci başlatılabilir. Ancak finansman konusunda hareketliliğin yıl sonuna doğru artması öngörülüyor

KREDİ FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Sosyal konut kampanyasında, kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sürelerinin uzatılması planlanıyor.

Faiz oranlarının %2 seviyelerine çekilmesi halinde, 1 milyon TL'lik bir kredi için aylık ödeme miktarının 20 bin TL civarına düşmesi bekleniyor. Ayrıca, vade süresinin 20 yıla kadar uzatılabileceği ifade ediliyor.

GENÇ VE YENİ EVLİ ÇİFTLERE ÖNCELİK

Proje kapsamında, ilk kez ev sahibi olacak genç çiftlere, yeni evlenenlere ve emeklilere öncelik verilmesi planlanıyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler ve engelli bireyler için de özel kontenjanlar ayrılacağı belirtiliyor.