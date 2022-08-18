Darbedilen doktor diplomasını yırtmıştı: Saldırganlar tahliye edildi
Şanlıurfa'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Şeyhmus Baraş, olayın ardından diplomasını yırtıp mesleği bıraktığını açıklamıştı. Baraş'ı darbeden 3 saldırgan davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.
Şanlıurfa'da doktoru döven 3 saldırgana mahkeme, ikinci duruşmada tahliye kararı verdi.
Dava Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. NTV'nin haberine göre doktor Şeyhmus Baraş, olay günü yaşananları anlattı.
Sanıkların, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bunun üzerine tartışma çıkınca da saldırdıklarını söyledi.
Daha sonra üç tutuklu sanık ifade verdi.
Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Şeyhmus Baraş, 27 Haziran'da 3 hasta yakınının saldırısına uğramıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılınca, adliyenin önünde diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıklamıştı.
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