Darbedilen Kaya Sabancı’dan ilk açıklama: ‘Bunlar zengin eşkıya’

Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:06

Güncelleme: 22.06.2024 - 08:06

Muğla Bodrum’daki Mandarin Otel'in içerisinde bulunan restoranda, aralarında site içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık bulunan iş insanı Kaya Sabancı, site ve otel sahibi Vedat Aşçı'nın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Kaya Sabancı olayın ardından ambulansla Bodrum Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Geceyi doktor gözetiminde hastanede geçiren Kaya Sabancı öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

"BUNLAR ZENGİN EŞKIYALAR"

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Kaya Sabancı “Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik." dedi.

"'ULAN SEN BURAYA MI GELDİN?' DEYİP GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Olayın nasıl yaşandığıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye ‘Merhaba Mustafa’ dedim, Vedat Aşçı beni gördü, ‘Ulan sen buraya mı geldin?’ deyip, gözümün üzerine yumruk attı. Yumruktan sonra yere düştüm ve 3 dakika boyunca kimse yardıma gelmedi. Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için. Davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese ‘Bu adamı almayın’ diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri.”

"ORADA ÖLEBİLİRDİM BEN"

Kaya Sabancı, “Gözaltı damarımda çatlaklık var. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben.” şeklinde konuştu.