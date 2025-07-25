Darbedilerek gözaltına alınmıştı: Şehir plancısı Ayhan Erdoğan'ın suç duyurusuna takipsizlik kararına itiraz

Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Saymanı Ayhan Erdoğan ile arkadaşı Murat Yıldız, 22 Mart’ta, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara Güvenpark’ta düzenlenen mitinge katıldı.

Miting çıkışı evine yürüyerek gittiği sırada Erdoğan ve ayağında platin olan arkadaşı Yıldız, Meşrutiyet Caddesi girişinde kolluk kuvvetleri ile eylem yapan yurttaşların karşı karşıya gelmeleri üzerine kendilerini korumak için sığındıkları otobüs durağında gözaltına alındı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Erdoğan hakkında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Mala Zarar Verme” suçlarından adli işlem yapıldı ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı, 1 ay konutu terk etmeme ve haftada 3 gün imza şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasıyla serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, "Bir polis memurunun gelip ‘uzaklaşın buradan’ dediği ve kendilerinin de ‘Gideceğiz. Tazyikli su bitsin evimize gideceğiz’ demişlerdir. Bununla beraber polis memurunun ‘Şimdi görürsünüz siz’ şeklinde bağırması ve üzerlerine gelmesi ile birlikte bir anda yaka paça gözaltına alınmışlardır. Erdoğan, gözaltına alındıktan sonra vekil eden, kendisini gözaltına alan polis memuru tarafından başına ve kaburgasına yumruk ve dirsekle vurmak suretiyle darp edilmiştir. Murat Yıldız da müvekkile işkence eden polisin muamelesine tanık olmuştur. Erdoğan, ne bir polis memuruna direnmiş ne de herhangi bir suça konu olan fiil işlemiştir” denildi.

HASTANEDEN ALINAN RAPORDA DARP TESPİT EDİLDİ

Erdoğan hakkında Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde düzenlenen raporda da darba maruz kalındığına ilişkin tespit yer aldı. Bu kapsamda polis memurlarının çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek cezalandırılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda Erdoğan ve Yıldız’ın yapılan tüm ısrarlara rağmen yasaklı eyleme katıldıkları ve bu yüzden polislerin orantılı olarak zor kullanmak suretiyle işlem yaptığı kaydedildi.

Takipsizlik kararına gerekçe "polisin görevini yaparken gerektiği ölçüde kanun gereği zor kullanma yetkisine sahip" oldu

Ayrıca olayın gerçekleştiği iddia edilen otobüs durağını gören güvenlik kamerasına rastlanılmadığı bildirildi.

Bunun üzerine Başsavcılık, 10 Temmuz’da polisin görevini yaparken gerektiği ölçüde kanun gereği zor kullanma yetkisine sahip olduğunu kaydetti ve “soruşturmaya konu olayda, suç şüphesi altında iken polise karşı direnen müştekinin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla en basit haliyle polisin zor kullanma yetkisini kullandığı, kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisinin sınırını aşarak kasten yaralama ve işkence suçlarını işlediklerine dair kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı anlaşılmakla” diyerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"ONLARCA İŞYERİNİN KAMERA KAYITLARININ, MOBESE KAYITLARININ OLDUĞU YERDE KAMERA KAYDINA RASTLANMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan’ın avukatı ise takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Erdoğan’ın darp edilmesinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin tanık beyanlarına başvurulmadığının altı çizilerek “Vekil eden lehine delil toplanmamıştır. Soruşturma hukuken sakatlanmıştır” denildi.

Güvenlik Şube’nin “Güvenlik kameraları bulunamadı” tespitine ilişkin ise itirazda “Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, başkentin en yoğun kamera mevcudunun ve yoğunluğunun olduğu yerde kolluğun tuttuğu tutanak ile kamera kaydı olmadığı söylenmektedir. Canlı ve kalabalık bir meydanda, onlarca işyerinin de kamera kayıtlarının, mobese kayıtlarının olduğu yerde kamera kaydına rastlanmaması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırıdır. Buradaki bir başka sakat işlem tabi dosya özelinde şikayetçi olduğumuz kişiler emniyet mensupları olmasına rağmen savcılık gerekli tahkikatı ve cevabi yazıları yine emniyet personelinden istemiştir. Muhtemel suçluların, kendi soruşturmalarına delil niteliğindeki evrak ve kayıt kazandırması da mümkün değildir. Soruşturma eksik yürütülmüş, soruşturmada görevli kişilere gerekli talimatlar verilmemiş, vekil eden aleyhine sebebiyet verecek işlemler yapılmış ve dosya kapatılmak istenmektedir. Tanık delilimiz yok sayılmakta, ülkenin belki de en yoğun izlenen mevkiinde kamera kaydı yok denilmektedir” ifadelerine yer verildi.

"DİRENME OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİ YAPACAK YER MAHKEMELERDİR"

İtiraz dilekçesinin devamında şu ifadeler yer aldı:

“Savcılık makamı, mahkeme yerine geçerek hüküm kurmaya çalışmıştır. Kararda 'suç süphesi altında iken polise karşı direnen müştekinin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla en basit haliyle polisin zor kullanma yetkisini kullandığı' ifadesinin kullanılması hem gerçeğe hem de soruşturma tekniğine aykırı bir durumdur.

Direnme olup olmadığının tespitini yapacak yer mahkemelerdir. İşkence suçu faili olma ihtimali bulunan kolluk kuvveti personelinin tutmuş olduğu tutanaklara itibar etmiş ve dosyayı aydınlatmak, failleri ortaya çıkarmak ve cezalandırılması üzerine soruşturma yürütmek yerine dosyanın kapatılması yolunu tercih etmiştir.”