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Datça Belediyesi X hesabının yöneticisinin işine son verildi

Datça Belediyesi X hesabının yöneticisinin işine son verildi

30.06.2025 15:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Datça Belediyesi X hesabının yöneticisinin işine son verildi

Yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada sık sık gündem olan ve kamuoyunun sempatisini kazanan Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten Osman Akın'ın işine son verildi.

Muğla Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten Osman Akın'ın işine son verildiği öğrenildi.

X hesabından paylaşım yapan Akın, "Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: 'gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar'" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Datça Belediyesi'nin X hesabı, yapılan paylaşımlar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu.

Son olarak CHP'de kurultay davası tartışmaları sürerken belediyenin X hesabından yapılan şu paylaşım dikkat çekmişti:




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