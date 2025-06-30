Datça Belediyesi X hesabının yöneticisinin işine son verildi

Muğla Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten Osman Akın'ın işine son verildiği öğrenildi.

X hesabından paylaşım yapan Akın, "Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: 'gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar'" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Datça Belediyesi'nin X hesabı, yapılan paylaşımlar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu.

Son olarak CHP'de kurultay davası tartışmaları sürerken belediyenin X hesabından yapılan şu paylaşım dikkat çekmişti:











