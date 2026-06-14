Datça’da iki tarafı da plaj olan burun, üniversitenin arazileri, İzmir’de rıhtım da kapsamda: Özelleştirmede sınır yok!

Datça Emecik’te özelleştirme kapsamına alınan parseller, geniş bir alanı kapsıyor. Marmaris-Datça Yolu’ndan başlıyor ve denize kadar uzanıyor. Bir tarafında Perili Köşk Plajı diğer tarafında ise Karaincir Plajı yer alıyor. Alan Marmaris Yolu’ndan başlayıp denize doğru uzanan bir burun. Özelleştirilecek parsellerin hemen karşısında ise Ayak adası ile Mürüvvet Adası yer alıyor. Özelleştirilecek alan aynı ada numarası kapsamında Emecik’teki 19 parseli kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, alanın mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

SIRA ÜNİVERSİTELERE GELDİ

Bunun dışında mülkiyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı olan Ankara Çankaya Dikmen’deki 4 taşınmaz/hisse de özelleştirme kapsamına alındı. Bu alan Dikmen Vadisi’nin devamında yeni yapılaşmaların olduğu bir alan. Bir tarafı Turan Güneş Bulvarı’na çıkan alandaki parseller yan yana. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar taşınmazlara/hisseye yönelik her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ve diğer yükümlülükler üniversiteye bırakıldı.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirme geliri, giderler düşüldükten sonra kalan kısmının yeni yapım, bakım, onarım ve tadilat projeleri ile teknolojik donanım ve altyapı yatırımlarında kullanılması amacıyla Ankara Üniversitesi’ne aktarılacak. Düzenleme nisan ayında Meclis’te kabul edilen yasa değişikliğine de dayandırıldı. Meclis’teki görüşmeler sırasında muhalefet partileri, düzenleme ile üniversitelere ait taşınmazların da özelleştirileceği eleştirisinde bulunmuştu.

RIHTIM ÖZELLEŞTİRİLECEK

Bu arada Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Konak Rıhtımı İşletmesi de taşınmazlar ile birlikte bir bütün halinde 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminat bedeli 90 milyon lira. Son teklif verme tarihi 5 Ağustos. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma yoluyla sonuçlandırılacak.