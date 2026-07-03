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Datça'da sır olay: İş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

Datça'da sır olay: İş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

3.07.2026 11:23:00
Güncellenme:
İHA
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Datça'da sır olay: İş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş insanı hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Datça'da inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Z.B., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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