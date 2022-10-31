Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:02
Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
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Datça'nin Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapan Fehmi Özkul, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını (caretta caretta)  görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede öldüğü anlaşılan deniz kaplumbağası, gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.



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