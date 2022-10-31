Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:02

Datça'nin Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapan Fehmi Özkul, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını (caretta caretta) görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede öldüğü anlaşılan deniz kaplumbağası, gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.



