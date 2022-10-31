Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Datça'nin Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapan Fehmi Özkul, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını (caretta caretta) görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemede öldüğü anlaşılan deniz kaplumbağası, gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Anıtkabir’in yolunu unuttu
- Üretimde de tehlike çanları
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!