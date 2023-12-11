Datça’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 19:22

Güncelleme: 11.12.2023 - 19:33

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım talebinde bulunulması üzerin görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı.