Datça’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan ve bindikleri teknenin arıza yapması sonucu yandım talebinde bulunan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım talebinde bulunulması üzerin görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı.
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