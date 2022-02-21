Datça’da 19 göçmen kurtarıldı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 18:12

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına motoru sökülmüş can salı içinde geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

18 GÖÇMEN YAKALANDI

Marmaris ilçesi açıklarında ise bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.