Datça’da 19 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, Marmaris açıklarında ise 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına motoru sökülmüş can salı içinde geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
18 GÖÇMEN YAKALANDI
Marmaris ilçesi açıklarında ise bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
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