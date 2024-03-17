Datça’da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:57
Datça’da 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde lastik bot tespit edildi.

Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.


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