Datça’da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
30 Aralık 2022 Cuma, 17:22
Datça’da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Datça'da 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Datça’da bugün saat 16:19’da deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,59 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.

 


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