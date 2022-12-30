Datça’da 4 büyüklüğünde deprem

30 Aralık 2022 Cuma, 17:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Datça'da 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Datça’da bugün saat 16:19’da deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,59 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.