Datça’da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Datça'da 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Datça’da bugün saat 16:19’da deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,59 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [189.46 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-30
Saat:16:19:36 TSİ
Enlem:35.279 N
Boylam:26.273 E
Derinlik:6.59 km
Detay:https://t.co/EtKCekViCH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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